Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

NV: глава ОП Украины Ермак встретится в США со спецпосланником Трампа Келлогом

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр экономики Юлия Свидеренко встретятся с новой командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание NV со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ермак также проведет встречу с выдвинутым на должность спецпосланника по Украине Китом Келлогом, утверждает один из собеседников издания. Стороны собираются обсудить «будущую политику Трампа в отношении Украины».

Отмечается, что глава ОП Украины планировал встретиться с Трампом сразу после выборов в Штатах, но тогда не удалось организовать встречу с его окружением.

27 ноября стало известно, что помощником Трампа и специальным посланником по Украине и России станет генерал-лейтенант Кит Келлог. Именно ему поручат реализовать мирные инициативы избранного президента.