Украинцам стали отказывать в выдаче паспортов за границей

18-летним украинцам без воинского учета отказали в выдаче паспортов за границей

Паспортные сервисы за границей массово отказывают не стоящим на военном учете 18-летним украинцам в выдаче паспортов, включая загранпаспорт. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Это коснулось также молодых людей, которые покинули Украину до военного конфликта и которые на тот момент и не должны были вставать на учет в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по возрасту. Сообщается, что украинские власти планировали, что мужчины с 17 лет смогут встать на учет онлайн, а с 16 лет данные будут заноситься в мобилизационный реестр «Оберег» автоматически при оформлении паспорта, но пока это так не работает.

На заседании парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта сообщили, что паспортные сервисы официально объясняют отказы отсутствием «технической возможности» передать сведения о лице в реестр. По данным МВД Украины, к оформлению были приняты документы только у 9 человек, у которых отсутствует запись в «Обереге». Депутаты Верховной Рады говорят, что это побуждает молодых людей получать временные документы иностранных государств.