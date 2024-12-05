Двоих россиян заподозрили в нанесении нацистской символики на фасад дома

Двух жителей Петергофа заподозрили в нанесении нацистских символов на фасад дома

В Санкт-Петербурге полиция изобличила двух задержанных жителей Петергофа в факте вандализма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, двое юношей 18 и 16 лет в апреле нанесли на фасад дома № 7 на улице Адмирала Трибуца дискредитирующие надписи и нацистскую символику.

Отмечается, что задержали молодых людей 11 июля за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Теперь возбуждено еще одно дело по части 2 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция задержала 23-летнюю россиянку, оставившую надпись на памятнике Ахмату Кадырову в столичном районе Южное Бутово.