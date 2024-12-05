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15:00, 5 декабря 2024Бывший СССР

В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Карасин: договор России и Белоруссии означает, что мы вместе движемся вперед
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией означает, что Москва и Минск вместе движутся вперед, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такую цель сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Этот документ означает только то, что мы вместе с Белоруссией в рамках Союзного государства движемся вперед по согласованным позициям по всем направлениям, в том числе обеспечение стратегической безопасности России и Белоруссии. Детали изложены в самом документе. Не надо тут делать далеко идущих умозаключения», — рассказал Карасин.

Мы просто движемся вместе и заботимся о том, чтобы народы наших стран были уверены в завтрашнем и послезавтрашнем дне

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией. Отмечается, что МИД России дозволено самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

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