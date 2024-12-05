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14:35, 5 декабря 2024Россия

Кадыров показал видео ликвидации бойцов ВСУ артиллерией и БПЛА на белгородском направлении

Кадыров опубликовал видео удара «Ахмата» по ВСУ на белгородском направлении
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео удара артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Ролик политик опубликовал в Telegram.

По его словам, на записи камер объективного контроля запечатлена работа подразделения «Гром» спецназа группы «Бури». Сначала бойцы «Ахмата» в ходе аэроразведки выявили расположения позиций противника, после чего накрыли их массированным огнем артиллерии. Остатки военнослужащих ВСУ ликвидировали при помощи сбросов боеприпасов с дронов.

«Прекрасная работа! Так держать!» — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видео боевой работы группы спецназа «Ахмат» под командованием бойца с позывным Хохол на суджанском направлении в Курской области. Кадыров рассказал, что командир перешел на сторону России в 2022 году после обстрела ВСУ детского пляжа в Донецкой народной республике.

ЖЗЛ
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