Мошенники создали «новогоднюю» схему для кражи денег в Telegram

Маркетолог Бастрыкина заявила, что хакеры создают розыгрыши-ловушки в Telegram

Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов — в частности, к новогодним праздникам. Однако хакеры воспользовались этой традицией и организовали мошенническую схему. Об этом рассказала маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Когда пользователь «выигрывает», у него пытаются выудить личную информацию — вплоть до данных банковских карт.

Бастрыкина отметила, что все данные нужны якобы для зачисления или передачи приза победителю.