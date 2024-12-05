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06:19, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Мошенники создали «новогоднюю» схему для кражи денег в Telegram

Маркетолог Бастрыкина заявила, что хакеры создают розыгрыши-ловушки в Telegram
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов — в частности, к новогодним праздникам. Однако хакеры воспользовались этой традицией и организовали мошенническую схему. Об этом рассказала маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Когда пользователь «выигрывает», у него пытаются выудить личную информацию — вплоть до данных банковских карт.

Бастрыкина отметила, что все данные нужны якобы для зачисления или передачи приза победителю.

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