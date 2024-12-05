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10:45, 5 декабря 2024Культура

Муцениеце рассказала о планах выжить в 2025 году

Актриса Агата Муцениеце раскрыла свои планы на 2025 год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце поделилась планами на 2025 год. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка отметила, что 2024 год был для нее «прекрасным». «Хороший по карьере, как и предыдущий, собственно. Много есть изменений, но [про все] не могу вам сказать. Поэтому год — супер!» — заявила актриса.

При этом Муцениеце добавила, что у нее нет планов на будущий год. «Вообще ноль идей. Не знаю, выжить, что ли», — сказала она.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что видела неопознанный летающий объект. По словам Муцениеце, это произошло во время совместного отдыха с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Пара отдыха в Греции.

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