Муцениеце рассказала о планах выжить в 2025 году

Актриса Агата Муцениеце поделилась планами на 2025 год. Ее слова приводит Пятый канал.
Артистка отметила, что 2024 год был для нее «прекрасным». «Хороший по карьере, как и предыдущий, собственно. Много есть изменений, но [про все] не могу вам сказать. Поэтому год — супер!» — заявила актриса.
При этом Муцениеце добавила, что у нее нет планов на будущий год. «Вообще ноль идей. Не знаю, выжить, что ли», — сказала она.
Ранее Агата Муцениеце заявила, что видела неопознанный летающий объект. По словам Муцениеце, это произошло во время совместного отдыха с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Пара отдыха в Греции.