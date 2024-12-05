Муцениеце рассказала о планах выжить в 2025 году

Актриса Агата Муцениеце раскрыла свои планы на 2025 год

Актриса Агата Муцениеце поделилась планами на 2025 год. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка отметила, что 2024 год был для нее «прекрасным». «Хороший по карьере, как и предыдущий, собственно. Много есть изменений, но [про все] не могу вам сказать. Поэтому год — супер!» — заявила актриса.

При этом Муцениеце добавила, что у нее нет планов на будущий год. «Вообще ноль идей. Не знаю, выжить, что ли», — сказала она.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что видела неопознанный летающий объект. По словам Муцениеце, это произошло во время совместного отдыха с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Пара отдыха в Греции.