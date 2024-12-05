На Западе объяснили успех сирийских боевиков

FT: «Хайят Тахрир аш-Шам» провела реорганизацию и успешно применяет дроны

Боевики сирийской вооруженной оппозиции, возглавляемой исламистской террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), за последние пять лет провели серьезную реорганизацию и научились успешно применять дроны. Об этом со ссылкой на военных аналитиков сообщает газета The Financial Times (FT).

«Это обычная история для современных конфликтов сегодня: мы видели похожую тактику в Азербайджане, на Украине и в других местах», — заявил изданию исследователь конфликтов в Королевском колледже Лондона (KCL) Бродерик Макдональд.

Эксперт отметил, что если раньше в распоряжении террористов были небольшие беспилотники, то сейчас им доступны «ракетные дроны» с большой боевой нагрузкой и максимальной дальностью полета.

FT уточняет, что сейчас сирийские боевики в кустарных мастерских, гаражах и на переоборудованных складах в Идлибе наладили производство дронов, которым сирийские правительственные войска ничего не могут противопоставить.

27 ноября формирования боевиков, дислоцированные на севере Сирии, перешли в наступление и взяли под контроль второй по величине город страны — Алеппо. Теперь террористы продвигаются на юг и заявляют о намерении захватить город Хама, расположенный всего в 209 километрах от Дамаска.