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14:43, 5 декабря 2024Ценности

Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «не имеет смысла»

Актриса Памела Андерсон заявила, что в ее личной жизни макияж не имеет смысла
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «не имеет смысла». Соответствующий комментарий приводит издание People.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» призналась, что ей все еще нравится краситься, но делает она это редко. «Я иногда люблю ходить с макияжем. Этому есть свое время и место. Я просто чувствую, что в моей личной жизни это просто не имеет смысла», — заявила она.

По ее мнению, красота должна быть внутри, а не снаружи. «Будьте смелыми и живите своей мечтой. Это никогда не поздно», — заключила знаменитость.

В ноябре сообщалось, что актриса и писательница Джейми Ли Кертис поддержала коллегу по фильму «Последняя танцовщица» Андерсон в отказе от макияжа.

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