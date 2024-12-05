Президент Колумбии отправил в отставку главу Минфина из-за скандала

Президент Колумбии отправил в отставку министра финансов Гевара из-за скандала

Президент Колумбии Густаво Петро попросил уйти в отставку министра финансов и госкредитов Рикардо Бонилью в связи со скандалом. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

«Я ожидаю его отставки не потому, что считаю, что он виновен, а потому что его хотят разорвать за то, что он верен программе правительства, и потому что они хотят вопреки конституции свергнуть наше правительство», — подчеркнул колумбийский президент. Уточняется, что после просьбы Петро глава Минфина подписал заявление.

Глава государства также заявил, что каждый министр финансов Колумбии рано или поздно становится жертвой «шантажа и вымогательств со стороны Конгресса». «Ошибка Бонильи заключается в академической наивности — он думал, что все находятся на том же высоком интеллектуальном уровне. Поэтому он не подчинился моему указанию не полагаться на сторонников (экс-президента Колумбии Альваро) Урибе, работающих в министерстве», — подчеркнул он.