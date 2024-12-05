Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 5 декабря 2024Мир

Президент Колумбии отправил в отставку главу Минфина из-за скандала

Президент Колумбии отправил в отставку министра финансов Гевара из-за скандала
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Рикардо Бонилья

Рикардо Бонилья. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро попросил уйти в отставку министра финансов и госкредитов Рикардо Бонилью в связи со скандалом. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

«Я ожидаю его отставки не потому, что считаю, что он виновен, а потому что его хотят разорвать за то, что он верен программе правительства, и потому что они хотят вопреки конституции свергнуть наше правительство», — подчеркнул колумбийский президент. Уточняется, что после просьбы Петро глава Минфина подписал заявление.

Глава государства также заявил, что каждый министр финансов Колумбии рано или поздно становится жертвой «шантажа и вымогательств со стороны Конгресса». «Ошибка Бонильи заключается в академической наивности — он думал, что все находятся на том же высоком интеллектуальном уровне. Поэтому он не подчинился моему указанию не полагаться на сторонников (экс-президента Колумбии Альваро) Урибе, работающих в министерстве», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам сообщили о росте пенсий в 2025 году. На сколько увеличатся выплаты?

      Названо число готовых вернуться в Россию детей из Сирии

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в обтягивающем топе

      Президент Колумбии отправил в отставку главу Минфина из-за скандала

      Владелец «проклятого» портрета маленькой девочки пожаловался на связанные с ней странности

      Бывший премьер России рассказал о посланном Путиным сигнале по Украине

      Блогерша побывала в Словении и раскрыла цены на гречку в магазине русских продуктов

      На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

      В России назвали сроки определения Трампа с позицией по Украине

      В России изменили порядок поступления в вузы и правила целевого набора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше