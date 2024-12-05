Путин ответил на угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС

Путин прокомментировал угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не нуждается в каких-либо советах или рекомендациях. Об этом пишет ТАСС.

«Знаете, господин Трамп такой человек, который в каких-то советах и рекомендациях не нуждается», — заявил российский лидер на вопрос, планирует ли он в разговоре с новым главой Соединенных Штатов обсуждать угрозы ввести пошлины за отказ стран межгосударственного объединения БРИКС использовать доллар.