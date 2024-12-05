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02:53, 5 декабря 2024Экономика

Путин ответил на угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС

Путин прокомментировал угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не нуждается в каких-либо советах или рекомендациях. Об этом пишет ТАСС.

«Знаете, господин Трамп такой человек, который в каких-то советах и рекомендациях не нуждается», — заявил российский лидер на вопрос, планирует ли он в разговоре с новым главой Соединенных Штатов обсуждать угрозы ввести пошлины за отказ стран межгосударственного объединения БРИКС использовать доллар.

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