В Сбере рассказали о движении волонтеров в крупных компаниях

Ведяхин рассказал, что в России работают 35 тысяч волонтеров Сбера

Движение волонтеров активно развивается в крупных компаниях — например, в Сбере оно существует уже 15 лет. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что по всей стране работают 35 тысяч волонтеров.

«По всей стране работают 35 тысяч волонтеров Сбера — это население целого города. Инициативы у наших волонтеров масштабные и при этом разнообразные, каждый может выбрать занятие по душе. Это и преподавание финансовой грамотности, и защита окружающей среды, и помощь людям в трудной ситуации. Мы гордимся нашими коллегами, которые будучи профессионалами своего дела, имеют активную жизненную позицию и каждый день делают мир лучше», — сказал Ведяхин.

Волонтерские проекты появляются в каждом регионе, где расположены офисы банка. В 2024 году наши отделения открылись в новых регионах, и почти сразу волонтерские команды стали решать социальные задачи. В ДНР и ЛНР волонтеры собирают книги и гуманитарную помощь для военнослужащих, помогают беженцам. В Крыму организован проект по социализации людей с ампутациями «Инклюзивная среда», благодаря которому люди с инвалидностью начинают заниматься спортом и участвовать в паралимпийских соревнованиях. Сотрудники в Симферополе благоустроили хоспис и подключились к федеральному проекту «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов».

Ежегодно эко-волонтеры организуют почти тысячу активностей по очистке лесов и рек, озеленению территорий. Проходят такие проекты, как «Культурные коды Иркутска», «Одинокий тополь» в Калмыкии, «Купеческий ренессанс» в Якутии, «Менам муза» в Коми, «Восстановление храма в селе Парское» и многие другие.

Благодаря ежегодному конкурсу социальных проектов отбираются команды, которые получают возможности для тиража своих проектов. На конкурс было подано 167 заявок, 37 из них победили.

Проект поддержки женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, появился в Воронеже. Волонтеры назвали его «Счастливая мама — счастливая семья» и за три года стали надежными помощниками для почти 60 семей.

В планах проекта — сотрудничество со специализированными НКО, объединяющими 50 тысяч мам детей с инвалидностью в более чем 60 регионах. Инициатива волонтеров была поддержана в числе других 36 проектов — победителей конкурса.

