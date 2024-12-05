Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 5 декабря 2024Россия

Российского депутата-иноагента досрочно лишили полномочий

Астраханская облдума досрочно лишила полномочий депутата-иноагента Шеина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / Ura.ru / Globallookpress.com

Астраханская облдума досрочно лишила мандата депутата-иноагента Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение о прекращении полномочий Шеина в качестве депутата было принято его коллегами единогласно. При принятии решения облдума руководствовалась законом «Об общих принципах организации публичной власти в России», поправки в который исключили возможность для иноагентов занимать государственные посты.

Шеин был депутатом Госдумы четырех созывов, неоднократно баллотировался на региональные посты, и в 2021 году был избран депутатом областного парламента.

В конце октября о сложении полномочий объявил депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский, также внесенный в реестр иноагентов. Политик добавил, что не согласен со статусом иноагента, который вынуждает его прекратить работу в парламенте города, и намерен добиваться его отмены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали переговоров команды Трампа и главы офиса Зеленского

      В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

      Стало известно о продвижении ВС России на кураховском направлении

      Россиянам раскрыли места для отдыха в Турции за 30 тысяч рублей с человека

      Поставки российского угля в одну страну рухнули

      В России школьник сломал позвоночник при попытке исполнить трюк и попал на видео

      В офисе Зеленского ответили на высказывание о мобилизации 18-летних

      В Германии высказались об отправке военных Евросоюза на Украину

      Россиян предостерегли от употребления калорийных праздничных напитков

      В России воспитательница обозвала девочку тварюкой и кобылой за отказ надевать шорты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше