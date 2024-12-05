Российского депутата-иноагента досрочно лишили полномочий

Астраханская облдума досрочно лишила полномочий депутата-иноагента Шеина

Астраханская облдума досрочно лишила мандата депутата-иноагента Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение о прекращении полномочий Шеина в качестве депутата было принято его коллегами единогласно. При принятии решения облдума руководствовалась законом «Об общих принципах организации публичной власти в России», поправки в который исключили возможность для иноагентов занимать государственные посты.

Шеин был депутатом Госдумы четырех созывов, неоднократно баллотировался на региональные посты, и в 2021 году был избран депутатом областного парламента.

В конце октября о сложении полномочий объявил депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский, также внесенный в реестр иноагентов. Политик добавил, что не согласен со статусом иноагента, который вынуждает его прекратить работу в парламенте города, и намерен добиваться его отмены.