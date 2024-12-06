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12:44, 6 декабря 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе модного бренда

Мария Винар

Фото: @kendalljenner / @calzedonia

Американская телезвезда и фотомодель Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе модного бренда Calzedonia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась черно-белыми снимками, на которых предстала в трусах с высокой посадкой, капроновых колготках и лакированных остроносых туфлях. Кендалл сидела перед камерой на корточках, прикрыв коленями и руками обнаженную грудь. Ее образ дополнили макияж, небрежная прическа и массивные браслеты.

В ноябре Кендалл Дженнер поделилась новыми откровенными снимками со съемки для журнала Le Magazine Du Monde. Тогда модель запечатлели в классическом длинном плаще и костюме, который состоял из широких брюк и пиджака.

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