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18:52, 6 декабря 2024Россия

Лайки россиян превратят в пожертвования для детских домов

SOKOLOV превратит лайки россиян в пожертвования для детских домов
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV запустил благотворительную акцию в поддержку детских домов Костромской области. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

Для того, чтобы помочь детям, россиянам достаточно поставить любую реакцию в Telegram или «ВКонтакте» под сообщениями с хештегом #ЗолотоеСердце. За каждый полученный лайк в бюджет Благотворительного фонда социальных инициатив семьи Соколовых направится 100 рублей, а за репост или пересылку сообщения об акции — 1000 рублей. Получившаяся сумма будет направлена на помощь детским домам.

«До 20 января компания посчитает количество реакций с помощью систем мониторинга социальных сетей. Будут учитываться все реакции с 1 декабря по 10 января. Семья Соколовых из личных средств внесет соответствующую сумму на счет своего благотворительного фонда, который помогает родной для бренда SOKOLOV Костромской области», — сказано в сообщении.

Взнос станет дополнением к уже забюджетированным на 2025 год средствам на ремонт детских домов в регионе и на реновацию детского отделения Красносельской районной больницы.

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