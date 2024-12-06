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09:53, 6 декабря 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили потерю четырех населенных пунктов

DeepState: ВС России заняли Новопустынку, Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления взяли под контроль населенные пункты Новопустынка, Старые Терны, Ильинка и Новодмитровка. Потерю Украиной четырех населенных пунктов подтвердил в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«[ВС России заняли] Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку», — говорится в публикации.

Также отмечается, что российские военные продвинулись в Курахово, а также возле Романовки и Успеновки.

Ранее стало известно об окружении Курахово. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимира Рогова, российские войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной стороны.

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