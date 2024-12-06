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19:09, 6 декабря 2024Моя страна

На Южном Урале спасли застрявших на пруду лебедей

В Уйском районе спасли застрявших на пруду лебедей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Минэко 74. Об экологии официально.»

На Южном Урале спасли двух лебедей, которые не смогли сами улететь с пруда. Материал на эту тему публикует местный портал «Хорошие новости».

В Уйском районе спасли двух молодых лебедей, которые застряли на водоеме. Сотрудники «Особо охраняемых природных территорий» (ООПТ) Челябинской области и охотинспектор минэкологии региона выяснили, что у птенцов лебедя-шипуна неправильно выросли левые крылья, что не давало им улететь с пруда.

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Согласно материалу, с середины ноября жители поселка Глазуновка наблюдали за птицами вместе со специалистами ООПТ Челябинской области. «Как только последняя полынья замерзла, лебеди сами вышли к берегу, что позволило аккуратно их поймать и осмотреть», — рассказали в минэкологии Челябинской области.

В итоге птиц отвезли в фонд зоозащиты «Спаси меня», где помогают диким животным. Кроме того, специалисты оформили все необходимые документы на изъятие краснокнижных птиц из их естественной среды обитания.

Ранее в декабре в Башкирии спасли оказавшегося посреди пруда лося.

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