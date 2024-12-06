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16:23, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Названы самые обсуждаемые среди россиян персоны и события

Brand Analytics и VK составили рейтинг самых упоминаемых персон и событий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Brand Analytics и «ВКонтакте» подвели итоги года и рассказали, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. При этом учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2024 года. Авторы исследования обработали 31,5 миллиарда публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

Самой обсуждаемой персоной среди российских инфлюэнсеров стал певец SHAMAN — пользователи обсуждали его развод и выступление на VK Fest. На втором месте оказался Баста, на третьем — Ольга Бузова, которую запомнили как ведущую шоу «Звезды в Африке». Среди иностранных звезд больше всего упоминаний у Ланы Дель Рей, Билли Айлиш и Канье Уэста.

Самой обсуждаемой российской спортсменкой 2024 года стала фигуристка Камила Валиева. В мировом топе обсуждаемых спортсменов первое место занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Самым обсуждаемым сленговым словом этого года стало «пов» (POV или point of view — «точка зрения»).

В рейтинге также собрали самых популярных актеров, фильмы, сериалы и аниме.

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