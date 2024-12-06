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15:22, 6 декабря 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о значении окруженного ВС России Курахово

Полковник Матвийчук: взятие Курахово позволит снизить боевой потенциал Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятие города Курахово в Донбассе под контроль российских сил позволит снизить боевой потенциал Украины, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении этого населенного пункта.

«Курахово — это один из населенных пунктов, которые были раньше подготовлены к обороне. Это оборонный и логистический узел. Если мы посмотрим по карте, он прикрывает именно вход в Покровск. Покровск — это промышленный центр, в нем есть изюминка: там добывают коксующийся уголь, который Украина использует для металлургии. Собственно говоря, Курахово и является тем узлом, который его прикрывает», — объяснил он.

Падение Курахово открывает нам путь в Покровск и, собственно говоря, мы нанесем ощутимый удар по металлургии Украины и снизим ее боевой потенциал

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Матвийчук считает, что судьба населенного пункта предрешена, и в скором времени российские силы возьмут его под контроль.

Российские войска окружили город Курахово с нескольких сторон, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части», — рассказал он.

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