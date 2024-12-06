Попавшего в рабство в Мьянме айтишника заставляли обманывать россиян за еду

Mash: россиянин попал в рабство в Мьянме, устроил бунт и сбежал в Таиланд

Российский айтишник попал в рабство в Мьянме, вынужденно обманывал соотечественников за еду, а затем устроил бунт с другими заложниками и сбежал в Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Проживавший в Благовещенске мужчина получил предложение о работе от китайского бизнесмена, который попросил его переехать в Мьянму. Россиянин согласился, однако по прибытии у него забрали паспорт и отправили в офис.

По данным Mash, айтишнику приходилось работать по 20 часов ежедневно на протяжении полугода. «Платили едой. "Рабовладельцы" угрожали, если откажется разводить россиян — будут последствия», — говорится в публикации.

Мужчине удалось познакомиться с другими заложниками, вместе с которыми он начал планировать план побега. Впоследствии они устроили бунт и смогли сбежать в Таиланд. В настоящий момент россиянин находится в Бангкоке и ждет, когда отправится домой.

Ранее стало известно, что в Ростовской области 18 человек находились в рабстве у цыган. Люди работали на одной из местных ферм за еду. Некоторые из них приехали якобы для сезонной работы с посуточной оплатой.