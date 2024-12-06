Путин обратился к двум бригадам Вооруженных сил России

Путин поздравил две бригады ВС России с присвоением наименований «гвардейские»

Президент России Владимир Путин обратился к двум бригадам Вооруженных сил (ВС) России и поздравил их с присвоением наименований «гвардейские». Об этом говорится в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поздравил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Он выразил уверенность, что командование и личный состав бригад в будущем будут хранить верность присяге и с честью служить стране. Глава государства пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравительной телеграмме.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.