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18:34, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

Малышева: определить надвигающееся слабоумие поможет тест на память
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам способ определить надвигающееся слабоумие. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что тест на память поможет узнать, грозит ли этот недуг человеку через десять лет или нет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В начале рубрики, посвященной защите от деменции, Малышева назвала три слова. В конце рубрики она попросила зрителей в студии назвать их. Большинство гостей не смогли воспроизвести сказанное Малышевой. Врач объяснила, что таким образом она провела участникам программы тест на оперативную память.

«Этот тест за десять лет до наступления инсульта или до наступления первых признаков слабоумия позволяет определить, случится это с вами или нет», — рассказала Малышева.

Она призвала тех, кто не смог вспомнить озвученные ей слова, проверить уровень сахара и холестерина в крови, а также измерять давление. Врач подчеркнула, что в случае, если не предотвратить изменения сосудов и не восстановить мозговой кровоток, то через несколько лет может развиться слабоумие.

Ранее иммунолог Андрей Продеус назвал занятие, защищающее от деменции. Таковым, по мнению Продеуса, может стать чтение.

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