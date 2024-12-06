Россиянин попытался продать ребенка за 1,5 миллиона рублей и попал под следствие

В Оренбурге задержали мужчину, пытавшегося продать сына за 1,5 млн рублей

В Оренбурге местный житель решил продать за 1,5 миллиона рублей своего полуторагодовалого сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, несколько дней назад мужчина договорился о «сделке» с желающими приобрести ребенка. Мать мальчика в данный момент находится в колонии. Сотрудники полиции узнали о готовящемся преступлении и задержали россиянина во время получения денег.

Ранее в Ингушетии правоохранители задержали 22-летнюю жительницу села Кантышево, продавшую своего новорожденного ребенка.