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22:01, 6 декабря 2024Силовые структуры

СК занялся расследованием нападения в краснодарской школе

СК возбудил уголовное дело после нападения в школе в Краснодаре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения в школе в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи классифицировали инцидент по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения.

ЧП произошло ранее 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним восьмиклассником и учениками средней школы произошел конфликт, после чего подросток напал на них с ножом. В настоящее время нападавшего уже задержали.

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