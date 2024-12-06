СК занялся расследованием нападения в краснодарской школе

СК возбудил уголовное дело после нападения в школе в Краснодаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения в школе в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи классифицировали инцидент по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения.

ЧП произошло ранее 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним восьмиклассником и учениками средней школы произошел конфликт, после чего подросток напал на них с ножом. В настоящее время нападавшего уже задержали.