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15:12, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии прошли обыски в налоговой службе страны

ГКНБ Киргизии задержал главу налоговой службы страны по обвинению в коррупции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал председателя налоговой службы страны Алтынбека Абдувапова по обвинению в коррупции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников Государственной налоговой службы по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением», — подчеркнули в ГКНБ.

Как сообщается, следствие установило причастность Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова к махинациям. В настоящий момент оба чиновника отправлены в следственный изолятор ГКНБ и ожидают обвинений. Как передает 24.kg, 6 декабря Абдувапов был вызван на допрос после массовых задержаний налоговиков всех четырех районных управлений Бишкека.

Ранее глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал о попытках покушений на президента страны Садыра Жапарова. Он отметил, что такие попытки продолжаются, на них выделяются крупные финансовые средства.

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