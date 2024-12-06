В США рассказали о поездке Байдена на Украину при помощи «поезда-призрака»

NYT: визит Бадена на Украину в феврале 2023 года сопровождался поездом-призраком

Президента США Джо Байдена сопровождал «поезд-призрак» во время его визита на Украину в феврале 2023 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Во время визита Байдена на Украину одновременно два одинаковых поезда передвигались по разным путям в момент прибытия американского лидера. Это было сделано для того, чтобы никто не знал, в каком из них на самом деле находится Байден», — передает газета.

Ранним утром 20 февраля прошлого года Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его поездка готовилась в атмосфере строгой секретности: Белый дом публично отрицал намерения первого лица посетить Украину, но по дипломатическим каналам все же предупредил о ней российскую сторону.