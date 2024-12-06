В Запорожье заявили о спешной переброске резервов ВСУ под Курахово

Рогов: ВСУ спешно перебрасывают резервы на кураховское направление в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно перебрасывают резервы на кураховское направление в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Киевский режим отдал приказ удерживать Курахово любой ценой, поэтому сейчас туда (...) в спешном порядке враг перебрасывает резервы», — заявил общественный деятель.

Рогов рассказал о спешной переброске украинских резервов под Курахово из-за угрозы обвала линии фронта ВСУ. По его информации, подкрепления ВСУ направляются как к западу от города, так и к поселку Великая Новоселка в ДНР.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России окружили Курахово с северной и южной части города. Он добавил, что российские войска также продолжают брать в окружение город и с западной стороны.