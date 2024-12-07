Омский бренд засудили за футболки с Данилой Багровым

Кинокомпания «СТВ» засудила бренд «Русский мир» за футболки с Данилой Багровым

Кинокомпания «СТВ», снявшая фильм «Брат 2», выиграла судебное дело против омского бренда «Русский мир», неправомерно использовавшего образ Данилы Багрова. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

Суд обязал компанию выплатить 133 974 рубля за нарушение авторских прав, связанное с продажей футболок с изображением Данилы Багрова — главного героя кинокартины.

«Русский мир» специализируется на создании одежды с элементами русской культуры, включая православные мотивы, исторических личностей и персонажей известных российских фильмов. Однако кинокомпания посчитала, что на футболках изображен не просто актер Сергей Бодров, а именно персонаж из их фильма. Суд счел доводы «СТВ» убедительными.

Владельцы бренда «Русский мир» заявили, что в будущем планируют обратиться к «СТВ» за официальным разрешением на использование изображения Бодрова.