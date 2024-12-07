Президент Южной Кореи избежал импичмента из-за недостаточного количества голосов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль избежал импичмента

Парламент Южной Кореи не смог набрать нужное количество голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает информационное агентство страны «Ёнхап».

Процедуру импичмента запустили шесть оппозиционных партий. В парламенте у них было всего 192 места, поэтому для принятия решения им требовалась поддержка как минимум восьми членов правящей партии «Гражданская сила». Однако всего за несколько минут до начала пленарного заседания Национального собрания «Гражданская сила» решила не голосовать за импичмент и бойкотировала его. 105 из 108 членов ее партии покинули зал заседаний, и 195 голосов оказалось недостаточно. В результате Юн Сок Ёль избежал импичмента.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Депутаты Национального собрания с этим решением не согласились и призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.