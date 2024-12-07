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04:14, 7 декабря 2024Мир

Президент Южной Кореи извинился перед согражданами за военное положение

Юн Сок Ёль принес извинения жителям Южной Кореи из-за военного положения
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поклонился и принес извинения жителям государства за решение ввести военное положение. Он сообщил об этом в ходе телевизионного обращения, пишет Reuters.

Глава государства выразил готовность взять ответственность за свои действия и подчеркнул, что не будет сопротивляться наказанию, если оно последует. Политик также исключил возможность повторного объявления военного положения — данная тема активно обсуждалась в СМИ.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Ранее замглавы Минобороны Южной Кореи Ким Сон Хо, который исполняет обязанности министра в связи с отставкой главы ведомства, отказался выполнять повторный приказ о военном положении, если он поступит.

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