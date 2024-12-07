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08:32, 7 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС

Храпунова сообщила о схеме с полисами ОМС для получения доступа к «Госуслугам»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Злоумышленники используют схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить доступ к «Госуслугам» россиян. Об этом способе мошенничества в разговоре с РИА Новости предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Мошенники рассказывают жертвам, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис ОМС перестанет работать, и просят его якобы обновить персональную информацию. По словам Храпуновой, целью аферистов является получение кода аутентификации из СМС, который предоставляет им возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В связи с этим эксперт призвала ни при каких условиях не сообщать код из СМС. «Это как ключи от вашей квартиры — ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — добавила она.

Храпунова указала, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на портале обновляются автоматически.

Ранее команда безопасности Объединенной компании Wildberries&Russ зафиксировала значительный рост популярности новой схемы мошенничества — фейковых розыгрышей подарочных сертификатов в Telegram.

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