Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 7 декабря 2024Силовые структуры

СК попросит заключить под стражу напавшего с ножом на школьников в Краснодаре 8-классника

СК попросит суд о заключении под стражу напавшего на школьников 8-классника
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следствие намерено просить суд о заключении под стражу школьника, напавшего с ножом на других учащихся в школе Краснодара. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

6 декабря восьмиклассник, вооруженный ножом, совершил нападение на сверстников в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. В результате нападения пострадали четверо учеников. Им была оказана медицинская помощь, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении хулиганства, задержан и допрошен следователем СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются, также проводится сбор доказательственной базы. Следователями изъяты и изучаются документы, в том числе связанные с организацией работы по охране учебного учреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Часть россиян в декабре получат пенсию и за январь. Кто это будет?

      Дзюба забил в ворота «Зенита»

      Лавров перестал следить за Зеленским

      Арестованный за взятку мэр российского города показал на суде награды от Путина

      Оппозиция Южной Кореи пообещала регулярно выносить импичмент президенту

      Президент Южной Кореи пообещал досрочно уйти в отставку

      Вывод российских кораблей с базы в Сирии объяснили

      СК попросит заключить под стражу напавшего с ножом на школьников в Краснодаре 8-классника

      Взорвавшийся телефон стал причиной ожогов и пожара в московском ТЦ

      В России предложили платить не посещающим корпоративы удаленщикам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше