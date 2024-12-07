СК попросит заключить под стражу напавшего с ножом на школьников в Краснодаре 8-классника

СК попросит суд о заключении под стражу напавшего на школьников 8-классника

Следствие намерено просить суд о заключении под стражу школьника, напавшего с ножом на других учащихся в школе Краснодара. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

6 декабря восьмиклассник, вооруженный ножом, совершил нападение на сверстников в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. В результате нападения пострадали четверо учеников. Им была оказана медицинская помощь, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении хулиганства, задержан и допрошен следователем СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются, также проводится сбор доказательственной базы. Следователями изъяты и изучаются документы, в том числе связанные с организацией работы по охране учебного учреждения.