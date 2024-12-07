Трамп назвал один российский музей лучшим в мире

Пиотровский: Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Избранный президент США Дональд Трамп однажды назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире. Об этом вспомнил генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский, его слова передает ТАСС.

По словам Пиотровского, ему часто высказывали претензии о том, что он виделся с американским лидером. «Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока», — отметил он на пресс-конференции, посвященной Дню Эрмитажа.

Пиотровский добавил, что при разговоре с ним Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире. «Это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и многих других», — заключил директор музея.

День Эрмитажа отмечают в России 7 декабря. В 2024 году музею исполнилось 260 лет.