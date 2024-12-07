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21:51, 7 декабря 2024Бывший СССР

Украина не нашла понимания со стороны США по одному вопросу

«НВ»: США отказались помогать Украине вернуться на границы 2022 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил команду избранного президента США Дональда Трампа помочь Киеву отвоевать территории до границ 2022 года, однако идея не нашла понимания. О реакции Вашингтона на вопрос сообщило издание «НВ».

Отмечается, что в ходе встречи с представителями Трампа Ермак рассказал о ситуации на поле боя. Собеседники издания подчеркнули, что у представителей США были более подробные данные о положении в зоне спецоперации, из-за чего «американская сторона была не совсем довольна» услышанным.

Кроме того, Ермак поднял вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), однако команда Трампа отреагировала на идею «очень прохладно, очень негативно». Также окружение избранного президента США выступило против привлечения посредников в урегулировании украинского конфликта, считая, что глава Белого дома сможет добиться прекращения огня самостоятельно.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал цель поездки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США. По его мнению, Ермак и Владимир Зеленский хотят получить гарантии безопасности при уходе со своих постов.

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