Боец ВСУ дважды дезертировал и сдался в плен

Украинский военный дважды дезертировал и в итоге сдался бойцам ВС России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ружицкий дважды дезертировал из подразделения украинской армии и в итоге сдался бойцам ВС России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Первый выход Ружицкого на передовую был в декабре прошлого года на авдеевском направлении, спустя девять дней на передовой он с воспалением легких был госпитализирован. После выздоровления он отправился в расположение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Мирнограде. В расположении боец оставил все военное имущество, которое ему выдали.

«Переоделся в гражданскую (одежду), попил водки с ребятами, посмотрел, кто остался из ребят. Остались, грубо говоря, одни водители. Из пехоты уже никого не было», — сказал он. После этого Ружицкий отправился пешком на Мирноград, дожидаясь какого-нибудь транспорта.

Восемь месяцев военный жил в своей квартире по прописке, затем к нему прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские предложили вернуться в бригаду, в противном случае военнослужащему грозило тюремное заключение сроком на пять лет.

Ружицкий вернулся в ряды ВСУ. Однако после штурма их позиций, он бежал, бросив оружие, а спустя десять часов вышел на позиции ВС России возле поселка Раздольное, где и сдался в плен.

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