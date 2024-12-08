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21:36, 8 декабря 2024Мир

Лидер оппозиции в Сирии заявил о начале новой истории в регионе

Лидер оппозиции в Сирии назвал произошедшее в стране победой всех сирийцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Savitsky / Global Look Press

Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, назвал произошедшее в Сирии победой всех граждан страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Во время своего первого публичного выступления после прибытия в столицу арабской республики он назвал произошедшее в стране победой всех сирийцев. «Эта победа станет началом новой истории в регионе», — высказался он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя события в Сирии, отметил, что мир не может позволить террористам захватывать территории в стране, это недопустимо.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) объявили о взятии под контроль Дамаска — столицы Сирийской Арабской Республики.

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