Вице-премьер России допустил закупку иностранных самолетов при одном условии

Савельев: Россия может купить иностранные самолеты при росте числа авиаперевозок

Россия может купить иностранные самолеты при условии роста спроса на авиаперевозки внутри страны. Об этом заявил российский вице-премьер Виталий Савельев в интервью, опубликованном на платформе «Смотрим».

«Мы даже сейчас в этих условиях уходим за сто миллионов перевозок. Если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, ну конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать», — рассказал заместитель председателя правительства.

При этом Савельев подчеркнул, что российская промышленность способна выполнять поставленные задачи в авиационной промышленности. В частности, он сослался на пример самолетов МС-21 и Sukhoi SuperJet.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается с 2000-х годов. После неоднократных переносов начала производства из-за необходимости доработки в 2022 году был поставлен план по передаче первых бортов в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. Пока лайнер не совершил ни одного полета в импортозамещенной комплектации. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, первые поставки машин перевозчикам начнутся в следующем году.