Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД на 2,1 миллиарда рублей

СК: суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 миллиарда рублей

Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из министерства внутренних дел (МВД) — экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве почти на 5 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Он отметил, что Сатюков вместе с сообщником Дмитрием Соколовым часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей.

Суд арестовал бывших силовиков заочно, поскольку они бежали за границу. Они объявлены в международный розыск.