Белорусские дипломаты остались в Сирии

Глава МИД Белоруссии Глаз: белорусское посольство остается в Дамаске

Сотрудники белорусского посольства решили остаться в Дамаске и продолжить работу в условиях смены власти в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его слова цитирует БелТА.

«Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Обстановка сложная, поэтому загранучреждением приняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности», — рассказал он.

При этом глава дипведомства уточнил, что Минск «принял во внимание» заявление представителей вооруженной оппозиции Сирии, пришедшей к власти, гарантирующее безопасность диппредставительств, находящихся в Дамаске.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии вошли в Дамаск. Они объявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила страной более 50 лет.