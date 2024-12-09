В Москве впервые пройдут новогодние экскурсии для людей старшего возраста

Ракова анонсировала старт зимнего сезона в проекте «Московское долголетие»

В Москве впервые пройдут тематические новогодние экскурсии для участников проекта «Московское долголетие». Они будут посвящены истории празднования Нового года в столице. О старте новогодних экскурсий рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году для горожан серебряного возраста впервые пройдут экскурсии, которые позволяют по-новому взглянуть на столицу и узнать о новогодних традициях наших предков», — отметила вице-мэр.

Так, на маршруте «Новогодняя сказка в Лужниках и на Воробьевых горах» москвичи посетят отделение Новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза в Лужниках, Московский дворец пионеров, пройдут по Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах и посмотрят на город со смотровой площадки МГУ. Главным объектом маршрута «Рождество и Новый год в дореволюционной Москве» станет Петровский парк, а в «Новогоднем путешествии в Немецкую слободу» участники проекта «Московское долголетие» узнают об истории праздника петровских времен.

В рамках программы «Новогоднее узорочье Москвы» можно будет посмотреть дворянские усадьбы и купеческие особняки, а также послушать, как их обитатели отмечали праздники. На экскурсии «Когда зажигаются звезды!» москвичи старшего возраста познакомятся со Спасской и Никольской башнями Московского Кремля, а также погуляют по Манежной и Театральной площадям.

«Помимо этого, уже традиционно, всю зиму участников проекта ждут уличные активности. Для них открыты группы по скандинавской ходьбе, гимнастике, общей физической подготовке, а когда в столице появится постоянный снежный покров, начнутся любимые многими занятия по конькам и лыжам», — добавила Ракова.