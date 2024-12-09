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21:04, 9 декабря 2024Россия

Кадыров прокомментировал выступление Путина

Кадыров назвал выступление Путина на вручении медалей сигналом Западу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии вручения медалей Героям России является четким сигналом странам Запада. Соответствующий комментарий в своем Telegram-канале оставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — сказал политик, добавив, что он полностью поддерживает слова Путина.

Президент заявил на церемонии, что Москву никому не удастся сломить, так как на ее стороне правда, сила духа и сила оружия. Он подчеркнул, что миллионы россиян ежедневно стремятся внести свой вклад в развитие страны.

Ранее Путин присвоил командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову звание генерал-лейтенанта. «Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-лейтенанта Алаудинову Апти Ароновичу», — говорится в указе.

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