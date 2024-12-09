Кадыров прокомментировал выступление Путина

Кадыров назвал выступление Путина на вручении медалей сигналом Западу

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии вручения медалей Героям России является четким сигналом странам Запада. Соответствующий комментарий в своем Telegram-канале оставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — сказал политик, добавив, что он полностью поддерживает слова Путина.

Президент заявил на церемонии, что Москву никому не удастся сломить, так как на ее стороне правда, сила духа и сила оружия. Он подчеркнул, что миллионы россиян ежедневно стремятся внести свой вклад в развитие страны.

Ранее Путин присвоил командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову звание генерал-лейтенанта. «Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-лейтенанта Алаудинову Апти Ароновичу», — говорится в указе.