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12:47, 9 декабря 2024Экономика

Новогодняя елка с гигантскими пельменями появилась в российском городе

В Кирове установили новогоднюю ель с пельменями ручной работы
Александра Качан (Редактор)

Кадр: 5-tv.ru

В Кирове установили новогоднюю ель, украшенную гигантскими пельменями ручной работы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пельмени выполнены из текстиля, но похожи на настоящие. Идея необычных украшений пришла в голову местной жительнице, которая захотела сделать праздничное дерево «гастрономическим и аппетитным». Пельмени были созданы за одну ночь, всего на елку повесили 33 таких «шара».

Остальные жители одобряют пельмени и считают, что такую ель можно считать символом города. Композицию представили на Всероссийском фестивале елок.

Ранее в России выбрали главную новогоднюю елку. Дерево приедет в Кремль из деревни Знаменка в Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота — 30 метров, а обхват ствола — 60 сантиметров.

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