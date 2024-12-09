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16:02, 9 декабря 2024Путешествия

Пассажир попытался захватить самолет в Мексике и перенаправить его в США

Пассажир Volaris попытался захватить самолет в Мексике и перенаправить его в США
Алина Черненко

Фото: Henry Romero / Reuters

Пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет, выполнявший внутренний рейс в Мексике, и перенаправить его в США. Об этом пишет ABC7 Los Angeles.

По данным издания, 31-летний мексиканец по имени Марио направлялся из Леона в Тихуану с женой и двумя детьми. Во время полета он напал на стюардессу и устремился в кабину пилотов, чтобы заставить их сменить курс. Экипажу пришлось удерживать злоумышленника, пока командир воздушного судна передавал сигнал тревоги.

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В итоге лайнер совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Гвадалахары. После приземления мексиканца передали полиции. Мужчина признался, что неизвестные похитили его близкого родственника, а после вылета из Леона он получил от них сообщение с угрозой. В нем говорилось, что бандиты лишат жизни похищенного, если Марио полетит в Тихуану.

Ранее российская стюардесса назвала способы выживания при захвате самолета террористами. По ее словам, пассажирам нужно не паниковать, не выделяться и не привлекать к себе внимания.

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