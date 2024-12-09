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12:12, 9 декабря 2024Россия

Россиянка на шестом месяце беременности двойней вызвала выкидыш и отрезала пуповину ножом

В Подмосковье женщина спровоцировала выкидыш и перерезала пуповину ножом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В подмосковном Ногинске многодетная женщина решила самостоятельно прервать беременность двойней и искусственно вызвала выкидыш. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

Как стало известно, отцом детей являлся любовник россиянки. Чтобы спровоцировать выкидыш, находившаяся на шестом месяце беременности женщина выпила неустановленные таблетки. Пуповину она отрезала ножом, после чего привезла тела в больницу на такси.

По информации издания, на месте происшествия нашли медкарту женщины и нож. Что стало причиной решения россиянки, не уточняется. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Ранее на насосную станцию в Новой Москве с нечистотами принесло тела двух новорожденных девочек, которые обнаружила 66-летняя сотрудница объекта. Прибывшие на место криминалисты выяснили, что плоды стали результатом выкидыша на сроке беременности около пяти месяцев.

ЖЗЛ
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