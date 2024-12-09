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12:03, 9 декабря 2024Ценности

Трамп нашел способ заработать на фото жены Байдена

Дональд Трамп решил рекламировать собственные духи снимком жены Байдена
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп нашел способ заработать на фотографии жены Джо Байдена Джилл. Об этом сообщает Axious.

Политик решил использовать снимок, на котором он запечатлен с первой леди на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже, для продажи собственного парфюма «Борись, борись, борись».

«Парфюм, перед которым ваши враги не устоят», — говорится в рекламе духов, стоимость которых составляет 199 долларов (19,8 тысячи рублей).

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В марте Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин. В своей речи она заявила, что политик всю свою жизнь разрушал и обесценивал женщин.

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