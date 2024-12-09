Трамп нашел способ заработать на фото жены Байдена

Дональд Трамп решил рекламировать собственные духи снимком жены Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп нашел способ заработать на фотографии жены Джо Байдена Джилл. Об этом сообщает Axious.

Политик решил использовать снимок, на котором он запечатлен с первой леди на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже, для продажи собственного парфюма «Борись, борись, борись».

«Парфюм, перед которым ваши враги не устоят», — говорится в рекламе духов, стоимость которых составляет 199 долларов (19,8 тысячи рублей).

В марте Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин. В своей речи она заявила, что политик всю свою жизнь разрушал и обесценивал женщин.