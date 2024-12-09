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10:21, 9 декабря 2024Мир

Трамп рассказал о «доминирующем рукопожатии» с Макроном

Трамп: рукопожатие с Макроном было просто крепким
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Рукопожатие с французским лидером Эммануэлем Макроном было просто крепким. Так о «доминирующем рукопожатии» рассказал избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

«Это просто крепкое рукопожатие. [Макрон] понимает это. Это просто крепкое рукопожатие», — сказал он.

Как отмечает издание, данная тема стала широко обсуждаться в интернете после встречи политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским перед церемонией повторного открытия собора Парижской Богоматери в Париже. Отмечается, что Трамп дважды особенно агрессивно использовал свое характерное рукопожатие, когда они с Макроном позировали для прессы.

Ранее Трамп заявил, что хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, украинский лидер считает, что пришло время для переговоров.

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