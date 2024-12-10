81-летний россиянин выжил после одновременного инфаркта и инсульта

В Екатеринбурге пенсионер выжил после одновременного инфаркта и инсульта

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер выжил после одновременного инфаркта с инсультом. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пожилой россиянин вез в больницу свою супругу на прием к онкологу. Находясь в такси, мужчина почувствовал себя плохо.

В медицинском учреждении дедушка упал неподалеку от кабинета. У него отнялась правая сторона тела. Врачи быстро оказали пенсионеру помощь и купировали приступ инсульта — провели процедуру по разжижению сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения.

Когда состояние пациента удалось стабилизировать, у мужчины случился инфаркт миокарда. Медики вновь быстро предприняли все необходимые меры и спасли пенсионера.

Россиянина оставили под наблюдением, уже через 10 дней он покинул больницу. Мужчина сослался на то, что без его помощи жене тяжело одной находиться дома.

Ранее врач Герман Гандельман рассказал, что регулярное чтение снижает риск инфаркта и инсульта.