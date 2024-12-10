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17:04, 10 декабря 2024Экономика

Россия окунется в синоптический хаос

«Фобос»: первая декада декабря в России закончится синоптическим хаосом
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ближайшие дни Россия окунется в синоптический хаос. Чего ждать от погоды, предупреждает центр погоды «Фобос».

Как сообщают синоптики, в данный момент над Русской равниной формируются сразу четыре мощных вихря, которые борются за главенство в регионе. Их противостояние и является причиной неоднородных осадков. Локальные снежные заряды ударят во вторник, 10 декабря, по Русскому Северу, Среднему Поволжью и Уралу. С непогодой столкнутся жители Кубани, приграничных территорий Белгородской, Курской и Воронежской областей. Помимо снега, прогнозируется ледяная крупа и ледяной дождь.

Погодные качели будут наблюдаться в регионах вплоть до четверга, обещают метеорологи. На большей части европейской территории страны температура будет держаться выше климатической нормы. Но с приходом холодного фронта ситуация в столичном регионе изменится, и атмосферное давление повысится. Однако вскоре на Русской равнине образуется антициклон, который вновь изменит погодную обстановку.

В Москве морозы будут нестабильными. Первая волна холодов придется на эти выходные, 14-15 декабря, а вторая прогнозируется через неделю — 21 и 22 декабря. До минус 10 градусов ожидается и в Новый год.

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