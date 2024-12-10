Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

На конференции Al Journey доклады переведут на русский жестовый язык

Доклады на международной конференции Сбера Al Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») адаптируют для людей с инвалидностью. В частности, 11 разделов мероприятия уже протестированы незрячими экспертами и адаптированы для скринридеров. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

А для людей с нарушениями слуха все трансляции с главной сцены будут в режиме реального времени переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ). Чтобы включить режим перевода, нужно выбрать РЖЯ в списке языков: кнопка с изображением наушников находится в правом нижнем углу трансляции.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артема Алешкина, из-за особенностей здоровья людям с инвалидностью сложнее получить хорошее образование и устроиться на хорошую работу. Так что технологии искусственного интеллекта необходимо делать доступными для всех. «Новые технологии должны помогать людям с инвалидностью, а не создавать новые барьеры. Поэтому даже сложное надо обязательно делать доступным, как делают доступными спортивные или культурные мероприятия», — прокомментировал он.

Конференция AI Journey пройдет с 11 по 13 декабря.