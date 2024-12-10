В школах Москвы пройдут тренировочные работы в формате ЕГЭ

Ракова рассказала о старте тренировочных работ в формате ЕГЭ в школах Москвы

Выпускники московских школ напишут городские тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект по подготовке к ЕГЭ запустили в московских школах три года назад. Его одобрили как сами старшеклассники и их родители, так и учителя. Такой подход к подготовке к ЕГЭ позволяет выпускникам заранее ознакомиться с процедурой сдачи экзамена и сфокусироваться на выбранных предметах, отметила Ракова.

«Одиннадцатиклассники в первом полугодии осваивают программу по большинству предметов, а во втором полугодии они продолжают работу в формате практикумов, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени, — рассказала вице-мэр. — Благодаря такому подходу снижается нагрузка на старшеклассников, а обучение и подготовка к экзаменам становится адресной и эффективной».

Когда пройдут тренировочные ЕГЭ в Москве 10 декабря — математика (базовая или профильная);

12 декабря — обществознание и физика;

14 декабря — иностранный язык (устная часть);

17 декабря — русский язык;

19 декабря — иностранный язык (письменная часть), биология и химия;

21 декабря — информатика;

24 декабря — география, литература и химия.

Всего московские одиннадцатиклассники смогут написать тренировочные работы в формате ЕГЭ по 11 предметам. Повторные тренировочные работы пройдут в марте-апреле 2025 года.