В школах Москвы пройдут тренировочные работы в формате ЕГЭ

Выпускники московских школ напишут городские тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, проект по подготовке к ЕГЭ запустили в московских школах три года назад. Его одобрили как сами старшеклассники и их родители, так и учителя. Такой подход к подготовке к ЕГЭ позволяет выпускникам заранее ознакомиться с процедурой сдачи экзамена и сфокусироваться на выбранных предметах, отметила Ракова.
«Одиннадцатиклассники в первом полугодии осваивают программу по большинству предметов, а во втором полугодии они продолжают работу в формате практикумов, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени, — рассказала вице-мэр. — Благодаря такому подходу снижается нагрузка на старшеклассников, а обучение и подготовка к экзаменам становится адресной и эффективной».
- 10 декабря — математика (базовая или профильная);
- 12 декабря — обществознание и физика;
- 14 декабря — иностранный язык (устная часть);
- 17 декабря — русский язык;
- 19 декабря — иностранный язык (письменная часть), биология и химия;
- 21 декабря — информатика;
- 24 декабря — география, литература и химия.
Всего московские одиннадцатиклассники смогут написать тренировочные работы в формате ЕГЭ по 11 предметам. Повторные тренировочные работы пройдут в марте-апреле 2025 года.