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14:26, 10 декабря 2024Россия

В школах Москвы пройдут тренировочные работы в формате ЕГЭ

Ракова рассказала о старте тренировочных работ в формате ЕГЭ в школах Москвы
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Выпускники московских школ напишут городские тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект по подготовке к ЕГЭ запустили в московских школах три года назад. Его одобрили как сами старшеклассники и их родители, так и учителя. Такой подход к подготовке к ЕГЭ позволяет выпускникам заранее ознакомиться с процедурой сдачи экзамена и сфокусироваться на выбранных предметах, отметила Ракова.

«Одиннадцатиклассники в первом полугодии осваивают программу по большинству предметов, а во втором полугодии они продолжают работу в формате практикумов, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени, — рассказала вице-мэр. — Благодаря такому подходу снижается нагрузка на старшеклассников, а обучение и подготовка к экзаменам становится адресной и эффективной».

Когда пройдут тренировочные ЕГЭ в Москве

  • 10 декабря — математика (базовая или профильная);
  • 12 декабря — обществознание и физика;
  • 14 декабря — иностранный язык (устная часть);
  • 17 декабря — русский язык;
  • 19 декабря — иностранный язык (письменная часть), биология и химия;
  • 21 декабря — информатика;
  • 24 декабря — география, литература и химия.

Всего московские одиннадцатиклассники смогут написать тренировочные работы в формате ЕГЭ по 11 предметам. Повторные тренировочные работы пройдут в марте-апреле 2025 года.

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